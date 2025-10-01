愛知県豊明市のスマホ条例ポイント仕事や勉強時間以外のスマートフォンやゲーム機などの使用目安を、1日2時間以内とするよう促す愛知県豊明市の条例が1日施行され、同市は市内の小中学校に通う子どもと保護者に宛て、協力を呼びかけるメッセージを送った。市によると、全住民を対象とし、使用目安を示した条例は全国初。罰則がない「理念条例」だが、市内外から「なぜ役所が決めるのか」といった批判が相次ぎ、住民の理解と実効