横浜F・マリノスは1日、整骨院の運営を行う「株式会社かくれが」とオフィシャルスポンサー契約を締結したと発表した。クラブアンバサダーの波戸康広氏は同日に自身のX(旧ツイッター/@HatoOfficial)を更新。「ついに発表」とし、「2年前から『マリノスをサポートしたい』という強い想いを持って事業を進めてこられた株式会社かくれが様。その情熱が実り、このたび横浜F・マリノスのオフィシャルスポンサーに」と経緯を伝えた。