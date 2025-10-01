日本サッカー協会(JFA)審判委員会は1日、都内でメディア向けのレフェリーブリーフィングを開催した。佐藤隆治JFA審判マネジャーは9月23日に行われた柏レイソル対サンフレッチェ広島の事象などを挙げながら、VARの運用について「後から『介入しなきゃダメだったよね。でもできなかったよね』というのをゼロにしたい」と述べ、必要と感じた場合は自信を持って介入するように求めていることを示した。柏対広島の後半10分、柏DF杉