就任記者会見で抱負を語るスポーツ庁の河合純一長官＝1日、文科省スポーツ庁の新たな長官として、パラリンピックの競泳男子視覚障害クラス金メダリストの河合純一氏（50）が1日、就任し、初登庁した。記者会見で「社会課題の解決にスポーツ政策が貢献できる部分がある。スポーツからインクルーシブ（分け隔てのない）の良さを発信していければ」と抱負を語った。全盲の政府組織トップは異例。職員に対する訓示では「できないと