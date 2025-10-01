日本フイルコンが後場に下げ幅を拡大した。１日午後２時に２５年１１月期第３四半期累計（２４年１２月～２５年８月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想の修正を発表。今期の売上高予想を従来の見通しから７億円減額して２７３億円（前期比４．７％減）、最終利益予想を３億５０００万円減額して２億円（同６７．９％減）に引き下げており、嫌気されたようだ。早期退職優遇制度の時限的拡充の実施に伴い、特別退職金