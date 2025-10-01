ｉｓｐａｃｅは底堅い動きとなっている。この日、韓国の宇宙ロボティックス及び宇宙探査企業であるアンマンド・エクスポレーション・ラボラトリー（ＵＥＬ）社と、二輪月面探査ローバー最大２台を月面に輸送するためのペイロードサービス中間契約（ｉＰＳＡ）を締結したと発表しており、好材料視されている。 アイスペースとＵＥＬ社は、２４年１０月に将来的な月面におけるロ&#