午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１３、値下がり銘柄数は１４８３、変わらずは１６銘柄だった。業種別では３３業種中２業種が上昇。値上がりは医薬品、その他製品。値下がりで目立つのは銀行、不動産、証券・商品、その他金融、保険、金属製品など。 出所：MINKABU PRESS