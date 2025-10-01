山形労働局は、10月1日の官報に公示を行い、山形県の最低賃金（時給）が1032円となる効力が正式に12月23日から発生すると発表しました。 山形労働局は、9月3日の山形地方最低賃金審議会の答申を受けて、最低賃金の改正に伴う手続きを行ってきました。そして10月1日の官報に公示したということです。 これにより、12月23日（火）から、山形県内のすべての労働者（臨時・パートタイマー・アルバイトを含む）に、改正後