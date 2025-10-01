日本ナレッジ [東証Ｇ] が10月1日後場(15:00)に配当修正を発表。26年3月期の期末一括配当を従来計画の7円→10円(前期は20円)に大幅増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、2025年10月に、創業40周年を迎えます。これもひとえに株主の皆様をはじめ、関係各位の長年にわたるご支援の賜物と心より厚く御礼申し上げます。つきましては、株主の皆様の日頃のご支援に感謝の意を表すとともに