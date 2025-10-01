1991年から1994年まで週刊少年ジャンプで連載されていた光原伸の人気漫画「アウターゾーン」を一気に読み返すチャンスが訪れました。 少年時代の読者たちの心に強烈に焼き付いたストーリーテラー、ミザリィと秋の夜にさまざまな […]