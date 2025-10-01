9月30日、9人組アイドルグループ「Snow Man」の宮舘涼太が、朝のバラエティ番組『ラヴィット！』（TBS系）でアシスタントを務めた。バラエティ番組での露出を増やす宮舘だが、“激変” した姿が注目されている。「麒麟」川島明とTBS・田村真子アナウンサーがMCを務める同番組だが、この日は宮舘が番組の顔を務めた。「田村アナが29日から1週間夏休みに入ったことを受けて、日替わりアシスタントを置く形になったのです。月曜日は