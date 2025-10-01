韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERが、ユニセフ本部および韓国委員会と、全世界の児童・青少年のメンタルヘルスのためのグローバルキャンペーン「TOGETHER FOR TOMORROW」パートナーシップを締結。協約式が、9月30日（現地時間）に米ニューヨークにあるユニセフ本部で行われた。【写真】ユニセフ本部でスピーチしたSOOBIN5人は行事に先立ち、キャサリン・ラッセル事務局長と面会した。事務局長は「共感とレジリエンス