大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の東レアローズ滋賀が1日（水）、内定選手として本田凛（22）と折立湖雪（21）の2名が加入することを発表した。クラブ公式SNSにて伝えている。 本田は福島県の郡山女子大学付属高校出身で、筑波大学在学中のミドルブロッカー。これまで多くの大会でその実力を発揮し、アンダーカテゴリーの日本代表選手としても経験豊富だ。また、2025年7月に行われたF