東京・町田市で女性が刃物で刺され死亡した事件で、逮捕された男が「襲いやすそうな人を探していた」と話していることがわかりました。【映像】事件現場の様子桑野浩太容疑者（40）は9月30日、町田市にあるマンションの外階段で面識のない秋江千津子さん（76）を包丁で刺し殺害しようとした疑いがもたれています。秋江さんは搬送先の病院で死亡しました。その後の捜査関係者への取材で、桑野容疑者が「襲いやすそうな人を