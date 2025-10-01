チリで開催中のＵ―２０Ｗ杯で日韓両チームの明暗が分かれている。１次リーグＡ組の日本は９月３０日（１日）、開催国との１次リーグ第２戦に２―０で勝利。エジプトとの初戦からの連勝で、１次リーグ最終戦ニュージーランド戦を残して１６強入りを確定させた。完全アウェーの中での勝利に船越優蔵監督は「全員が戦士になって闘志むき出しになって戦ってくれた」とイレブンをたたえた。ただ、３位通過の可能性も残っているた