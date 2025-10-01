【モデルプレス＝2025/10/01】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season5」に参加していたタレントの羽柴なつみが9月30日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】「シャッフルアイランド」参加美女「露出しすぎ」大胆コーデ◆羽柴なつみ、前髪作りイメチェン羽柴は「髪切ったの見て」とイメージチェンジを報告。ストーリーズでは「前髪作ったのにみんな