Ｗ杯の開幕を前に、高校日本代表の″エース″に指名されたのが、唯一の２年生である沖縄尚学の150?／h左腕・末吉だった。しかし、いくら頼りがいのある広い背中をしているとはいえ、16歳に背負わせるにはあまりに重たい責務ではないか――。そんな大会前の心配は杞憂に終わる。この夏の主役は世界が舞台でもその座を譲ることはなかった。最高の舞台に立ち続けても「燃え尽きることはありません」スーパーラウンドまで８戦全勝し、