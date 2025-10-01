亀田製菓から販売されているロングセラーおせんべい「亀田のまがりせんべい」から、”和のだし”にフィーチャーした新フレーバー『亀田のまがりせんべい 3種の香るだし味』が登場です。本商品では、直火焼き製法で香ばしく焼き上げたさくさく軽い食感のおせんべいを、“あご・鰹・昆布”の香りが広がる特製だし醤油で仕上げています。素材の風味を存分に楽しむため醤油にもこだわり、あえて塩分控えめな醤油を使用して、だしの風味