パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（7532、PPIH、東証プライム市場）。源流の「ドン・キホーテ」第1号店（東京府中店）が設立されたのは、1989年（上場1996年12月）。以来、前2025年6月期まで35期連続の増収・増益。【こちらも】年度計画の達成率は連続100%超、中計も強気ADワークスGとの向き合い方今期も「3.6％増収（2兆3270億円）、4.7％営業増益（1700億円）」計画。25年10月に1対5の株式分割と株