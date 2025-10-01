ショコラ専門店ベルアメールが、2025年のクリスマスに向けたケーキ全6種の予約受付を本日より全国の各店舗で開始する。【写真】ショコラの魅力がつまったクリスマスケーキ、全6種一覧ラインアップは、定番のショートケーキからショコラづくしの贅沢な一品まで、見た目にも華やかな全6種。苺風味のホワイトチョコクリームをまとい、フレッシュな苺を贅沢にトッピングした「ノエルネージュ」は、ふわふわのスポンジと苺のコンポ