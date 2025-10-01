東京都で10月1日から、無痛分娩で出産した都民に対して最大で10万円を助成する制度が始まります。【映像】無痛分娩で出産予定・宮野りえさん「選択肢も広がる」「やはり決して安くできるものではないので、助成してもらえれば自然分娩か無痛分娩かの選択肢も広がるからいいのかなと思います」（無痛分娩で出産予定・宮野りえさん）助成の対象となるのは都内の自治体で妊娠の届け出をし、125の「対象医療機関」で10月以降に出産