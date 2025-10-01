豊漁を祈る宗像大社の神事「みあれ祭」で、玄界灘をパレードする漁船団＝1日午前、福岡県宗像市沖（共同通信社ヘリから）世界文化遺産「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」を構成する福岡県宗像市の宗像大社は1日、秋季大祭の幕開けとなる神事「みあれ祭」を開催した。100隻以上の漁船団が大漁旗を掲げて玄界灘をパレードし、豊漁を祈った。沖合にある沖ノ島の沖津宮と大島の中津宮の女神が、九州本土の辺津宮の女神に会