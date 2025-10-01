元横綱・若乃花でタレントの花田虎上が30日に自身のアメブロを更新。妻・倉実（くみ）さんが会員制倉庫型スーパー『コストコ』で購入した品を紹介した。この日、花田は「今日のランチはエゴマ油そばマックグス」と報告し、調理された品を公開。この品について「夏休みに韓国に行った時に食べたかったけど食べられなかったみたいです」と明かし「それがコストコに売っていたので妻が買ってきました」と購入の経緯を説明した。続けて