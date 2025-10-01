タレントの小倉優子が30日に自身のアメブロを更新。子ども達のために作った弁当を公開した。この日、小倉は「お弁当」というタイトルでブログを更新。「今日は二人分でした」と報告し、手作りした弁当の写真を公開した。続けて、メインのおかずについて「最近子ども達から人気な下味にしっかり塩胡椒を効かせた唐揚げです」とつづり、ブログを締めくくった。