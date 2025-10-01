元サッカー女子日本代表で双子の大竹七未と大竹夕魅が、1日放送のフジテレビ系昼番組『ぽかぽか』（月〜金前11：50）に出演。お宝を鑑定し、評価額に驚いた。【動画】インスタグラムで現役引退を明かすイニエスタゲストの自宅に眠る“お宝っぽい”ものが、今いくらの価値があるのかをプロが鑑定する「芸能人のお宝鑑定」コーナーにて、2品を紹介した。ひとつは「2018年にイニエスタ選手がヴィッセル神戸に加入して、Jリー