◆第６０回京都大賞典・Ｇ２（１０月５日、京都競馬場・芝２４００メートル＝１着馬に天皇賞・秋の優先出走権）追い切り＝１日、栗東トレセン天皇賞・春４着以来の出走となるサンライズアース（牡４歳、栗東・石坂公一厩舎、父レイデオロ）は池添謙一騎手を背に、ＣＷコースでダンジョンヒーロー（２歳新馬）と併せ馬。しまい重点で８４秒０―１１秒３をマークした。最後は手綱を促されると前肢を大きく力強く動かし、時計以上の