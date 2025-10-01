◆第７６回毎日王冠・Ｇ２（１０月５日、東京競馬場・芝１８００メートル＝１着馬に天皇賞・秋の優先出走権）追い切り＝１０月１日、美浦トレセン昨年の２冠牝馬チェルヴィニア（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父ハービンジャー）は、前走時と同様にＷコースで３頭併せの真ん中から。外のクライスレリアーナ（３歳１勝クラス）を半馬身追いかけ、内のエポナ（３歳１勝クラス）から１馬身半先行。力強い脚さばきで最後の直線に向く