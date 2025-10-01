３０日の中日戦（東京D）で史上４人目の日米通算２００勝を達成した田中将大投手へ、球界関係者からたくさんの花束が届いた。同じ１９８８年世代の前田健太投手＝ヤンキース３Ａ＝や広島の秋山翔吾外野手から届き、日本ハムの稲葉篤紀２軍監督、恩師である野村克也氏の息子で阪神の野村克則バッテリーコーチからは「２００」の風船が付いた豪華な花束が贈られた。また、古巣である楽天の三木谷浩史オーナー、森井誠之球団社