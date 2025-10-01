菊池雄星投手所属のエンゼルスが３０日（日本時間１０月１日）、健康上の理由で今季途中から休養していたロン・ワシントン監督（７３）の退任を正式に発表した。球団は速やかに後任の人選を進めるという。ワシントン監督は内野手出身でレンジャーズ監督時代の２０１０、１１年に２年連続でチームをワールドシリーズ進出に導いた経験を持つ。２４年からエンゼルスを指揮して昨季はア・リーグ西地区で最下位に沈み、今季は６月か