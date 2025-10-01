川崎は１日、アウェーの京都戦（４日・サンガＳ）に向けて麻生グラウンドで雨の中、練習を行った。７月１０日のトレーニング中に負傷し、右ヒラメ筋肉離れの診断を受け、離脱していたＭＦ大島僚太が完全合流し、元気な姿を見せた。「体は大丈夫。今はしっかり練習を積んでいる」と大島。京都戦はボランチのＭＦ山本が出場停止のため、メンバー争いに入る可能性もある。チームは８日、１２日のルヴァン杯準決勝・柏戦（ホーム＆