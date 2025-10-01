巨人の泉口友汰内野手が、負傷交代の影響を感じさせない俊敏な動きを披露した。９月３０日の中日戦（東京ドーム）で初回に右膝内側付近に自打球を当て、３回の守備からベンチに退いていた。阿部慎之助監督が「当たり所があまり良くなかったので。これでケガして長引いて棒に振った人をたくさん見てきたので」と説明。先のＣＳに向けて、打線の中軸を担うだけに、一夜明けての状態が心配されていた。この日、試合前練習では遊