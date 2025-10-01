EXOのスホが圧巻のパフォーマンスを披露し、ファンの心を虜にした。【写真】スホ、東方神起ユンホと2SHOTスホは9月30日、ソウル・忠武アートセンター大劇場で開催されたスペシャル公演「The Moment：Live on Melon」のオープニングステージを飾った。最新ミニアルバム『Who Are You』のリリース直後に行われた今回の公演は、彼が築き上げてきた“スホというジャンル”を余すことなく表現し、ファンと特別な時間を共有する場となっ