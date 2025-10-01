タレントのベッキー（41）が9月30日放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜後11・17）にVTR出演。タレントの認知度に衝撃を受ける場面があった。番組ロケで富山県砺波市を訪れたベッキーは、祖母と来ていた15歳の男子中学生と、飲食店で相席をすることに。自身を「誰か分かりますか？」と質問すると、中学生は「分からない」と返答。そのため「15歳ってテレビ見ないでしょ？今」と聞くと、その男子中学生は、日本テレビ「THE突破フ