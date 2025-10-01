捜査中に火災現場の住宅から、現金を盗んだ罪に問われた元警視庁捜査1課の警部の男に対し、検察側は懲役3年を求刑しました。警視庁捜査1課の火災班に所属する警部だった政野亮二被告は、2022年からことしにかけて捜査のために訪れた東京都内の3つの火災現場の住宅から、合わせておよそ640万円の現金を盗んだ罪に問われています。1日、東京地裁で行われた被告人質問で、政野被告は犯行の動機について「お金に対する不安があり、目の