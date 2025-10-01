【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は９月３０日（日本時間１日）、１０―５で快勝したワイルドカードシリーズ第１戦のレッズ戦後の記者会見で、「全員がいい攻撃ができた」と手応えを語った。大谷はポストシーズンで自身初の１試合２本塁打を放った。一回、右腕グリーンの内角の１００・４マイル（約１６１・６キロ）の直球をフルスイング。ライナー性の打球は右翼席最前列に飛び込んだ。「スタート