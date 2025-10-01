千葉ロッテマリーンズは10月6日正午から球団公式チアパフォーマー「M☆Splash！！」の2026年新メンバーオーディションの募集を開始すると発表した。26年4月2日時点で満18歳以上の女性など応募資格を満たした方が対象で、1次審査（書類審査）の合否は10月24日を予定、その後10月31日、11月1日、2日（日）のいずれか1日程を2次審査として実技審査、11月4日、5日（水）のいずれか1日程を最終審査として面接を行う。M☆Splash！