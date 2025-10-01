警視庁はいわゆる”トクリュウ”の事件に関する分析や捜査を集中的に行う「匿名・流動型犯罪グループ対策本部」と「特別捜査課」を新たに設置しました。迫田裕治警視総監：匿名・流動型犯罪グループの捜査をリードしていくという自覚と首謀者等を必ず検挙するという気概を胸に各種対策を加速させていただきたい。警視庁に新たに設置された「匿名・流動型犯罪グループ対策本部」は、刑事部や生活安全部などからトクリュウに関する様