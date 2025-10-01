「歩くのもやっとなのに、ちゃんとトイレに行くうりぽんさん、本当にすごいです。ありがとうね、ありがとうね」【写真】歩くのもやっとなのに、自力でトイレに行く猫さんそんな短い言葉を飼い主さんがつぶやいた投稿が、SNS上で多くの共感を集めました。投稿者は「ももぴの家来」さん（@saitoummp）。投稿で紹介されたのは、長年寄り添ってきた愛猫・うりぽんさんの姿でした。後日、ももぴの家来さんは「23年と4カ月の長い旅を終え