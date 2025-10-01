福建省福州市域内の6番目の鉄道路線として、福州浜海快速線が9月29日、旅客輸送運転を開始した。同線は、全長約62．4キロメートル、福建省福州市市内と閩侯県、長楽区を経由し、福州駅・浜海新城・福州長楽国際空港・臨空経済区を繋ぐ。これにより複数の地下鉄路線、鉄道、空港との効率良い乗換が可能になり、福州市市内から長楽空港及び福州浜海新城まで30分で移動できるようになった。新華網が伝えた。（提供/人民網日本語