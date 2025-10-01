3年連続でBクラスが確定している西武が1日、さらなる立て直しに向けて大量11人に来季の契約を結ばないことを通告したことを発表した。リーグ連覇した2019年にはパ・リーグのシーズン最多81試合に登板した平井克典投手、22年のパ・リーグ新人王の水上由伸投手、21年ドラフト1位入団の渡部健人内野手、元巨人の松原聖弥外野手のほか、福岡大準硬式野球部出身の大曲錬投手、井上広輝投手、古賀輝希内野手、モンテル外野手、奥村光