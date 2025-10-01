西武は1日、平井克典投手ら11選手と来季の契約を結ばないことを通告したことを発表した。チームは3年連続でBクラスが確定しており、さらなる立て直しに向けて大量11人への通告となった。【11選手は以下の通り】平井克典投手、水上由伸投手、大曲錬投手、井上広輝投手、古賀輝希内野手、渡部健人内野手、松原聖弥外野手、モンテル外野手、奥村光一外野手、育成の川野涼太内野手、野村和輝内野手