日本地震学会は19日午後1時半から、福岡国際会議場（福岡市博多区石城町）で公開セミナー「福岡県西方沖地震から20年福岡の地震を振り返り、将来の地震に備える」を開く。誰でも参加でき聴講無料。20日から同会議場で開く学会秋季大会の一般向け行事。九州大の松本聡教授（地震学）や神野達夫教授（地震工学）、活断層の研究で知られる産業技術総合研究所の宮下由香里さん、福岡管区気象台地震津波対策調整官の山田安之さん