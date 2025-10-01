福岡管区気象台は5日、同気象台（福岡市中央区大濠1丁目）で終日、親子で楽しめる「防災・お天気フェア」を開く。参加無料。観測機器や防災グッズなどの展示のほか、雲を作ったり、火山の噴火や津波の発生を模したりする実験コーナー、気象予報士への質問コーナーなどがある。また、予約制で気象台内の見学ツアー、人型ロボットと一緒に学ぶ防災教室、立体火山地図を作る工作教室、天気図などの読み方を学び予報にも挑戦して