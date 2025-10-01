満開の菜の花を楽しみながら駆ける「第43回いぶすき菜の花マラソン」が来年1月11日、鹿児島県指宿市で開かれる。実行委員会は、今月19日まで大会ウェブサイトで参加者を募集している。菜の花マラソンは、年が明けて最も早く開かれる日本陸上競技連盟公認の大会。九州最大の湖の池田湖や、薩摩富士と呼ばれる開聞岳の麓を巡る42・195キロを走る。例年、60歳以上のシニア層が完走者の2割ほどを占めていることから、今年は女子70