ヤンキースがレッドソックスとのワイルドカードシリーズ初戦を１―３と落として後がなくなった。２回にボルピの一発で先制したものの、２番手のウィーバーが吉田に逆転打を許した。ジャッジは２安打したものの、クロシェット―チャップマンの前に１３三振を喫するなど打線が精彩を欠いた。試合後のロッカールームには不穏な空気が漂った。この日はジャズ・チザム・ジュニア内野手（２７）がスタメン落ち。８回に守備から交代し