お笑いコンビ・ナイツが１日、ニッポン放送のラジオ番組「ナイツザ・ラジオショー」で、漫才協会のカレンダーがこの日に発売されたと明かした。ナイツは漫才協会で、塙宣之が会長、土屋伸之が常務理事を務めている。土屋が「１０月１日だから、漫才協会のカレンダーも今日から発売です」と話すと、水曜パートナーのメイプル超合金・安藤なつが「来年度？２０２６年」と質問。土屋は「もちろんでしょ！今年のヤツ、１０月