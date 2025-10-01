◆第６０回京都大賞典・Ｇ２（１０月５日、京都競馬場・芝２４００メートル＝１着馬に天皇賞・秋の優先出走権）追い切り＝１０月１日、栗東トレセン札幌記念１１着から巻き返しを期すアルナシーム（牡６歳、栗東・橋口慎介厩舎、父モーリス）は藤岡佑介騎手を背にＣＷコースを単走。テンから折り合って落ち着いた雰囲気で駆け、直線に入るとグッと重心を沈めて加速。一杯に追われると抜群の手応えで鋭く脚を伸ばして６ハロン８２