「彼はポストシーズンモードに入っている。9月は本当にファンタスティックだった。打席の質も、マウンド上の雰囲気も、普段とは違う。記録を更新したことにも驚きはないさ」【もっと読む】ドジャース佐々木朗希もようやく危機感…ロッテ時代の逃げ癖、図々しさは通用しないと身に染みた？ドジャースのロバーツ監督がこう言った。「彼」とは、レギュラーシーズン最終戦の162試合目に昨年の54本塁打を上回る自己新の55号を含む3安