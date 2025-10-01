◇プロ野球セ・リーグ巨人4ー2中日（9月30日、東京ドーム）日米通算200勝を達成した巨人の田中将大投手。ファンに挨拶するために整列しようとグラウンドに向かったそのとき、後ろから、祝福の水をかけられ、思わず笑顔を見せました。水をかけたのは大勢投手と田中瑛斗投手。2人は笑顔で"マー君”に水をかけ続けました。「この先、200勝の選手に出会えるのかって考えたときに、そう簡単ではないなって。僕らの目標でもあったんで