東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 日銀短観（第3四半期）08:50 結果14 予想14前回13（大企業製造業・業況判断) 結果12 予想13前回12（大企業製造業・先行き) 結果34 予想34前回34（大企業非製造業・業況判断) 結果28 予想28前回27（大企業非製造業・先行き) ※要人発言やニュース 【米国】 政府予算失効、約7年ぶりに政府機関一部閉鎖 3日の